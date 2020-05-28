Известная российская Ольга Орлова пожаловалась на недостаток вещей в своем гардеробе. Она призналась, что так же, как другие девушки, постоянно мучается вопросом: что надеть? И приходит к выводу, что подходящего наряда в шкафу не найти, хотя все полки уже забиты.

«Вечная тема для нас, девушек — мне совсем нечего надеть. Да, да, Вам, надеюсь, тоже это знакомо? Вот, казалось, бы шкафы забиты, но приходит новый сезон и опять начинается, а вот именно этого платья или этих туфель у меня и нет» — написала ведущая.

Свой пост знаменитость сопроводила серией снимков в различных образах: в ярко-красном платье, в голубом брючном комбинезоне и белых брюках с синей блузой. Подписчики принялись голосовать за самый эффектный наряд.

Instagram @olgaorlova1311

Фанаты отметили красоту Ольги Орловой и добавили, что во всех образах телеведущая выглядит сногсшибательно.

«Ну невозможно быть умной, красивой, талантливой одновременно!!! Это про вас, Ольга»;

«Оля, Вы очень красивая! Во всех вы, душечка, нарядах хороша»;

«На такой фигурке, как у Вас, Оля, все будет прекрасно смотреться»;

«Ну как тут можно выбрать… Олечка, Вы в любом образе самая красивая!!!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова опровергла слухи о судебных разбирательствах.