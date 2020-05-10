Вопрос решен: Ольга Орлова опровергла слухи о судебных разбирательствах

Бывшая солистка группы «Блестящие», известная ведущая Ольга Орлова прокомментировала слухи о судебных разбирательствах с жилищной инспекцией. Накануне в СМИ появилась информация, что звезду и ее бывшего мужа хотят привлечь к ответственности за незаконную перепланировку апартаментов в центре столицы.

Как пояснила знаменитость в интервью телеканалу «360», вопрос был решен еще в 2019 году.

«Нет, это все недостоверная информация, не читайте фигню», — сказала она в беседе с журналистом.

Выяснилось, что Государственная жилищная инспекция Москвы подала иск в Хамовнический суд на Орлову и ее экс-супруга Александра Карманова еще год назад. Должностные лица требовали разрешить осмотреть квартиру после ремонта, чтобы выяснить, был ли нарушен порядок переустройства помещений. Помимо этого, Жилинспекция требовала взыскать с ведущей и ее бывшего мужа в равных долях 300 рублей в пользу бюджета Москвы. Иск был удовлетворен. Пара выплатила деньги, и вопрос закрыли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова заинтриговала фанатов снимком с малышом на руках.