Задержан мужчина, похитивший 126 пар шлепанцев, чтобы заняться с ними сексом

Правоохранительные органы Тайландда задержали мужчину по подозрению в похищении 126 пар шлепанцев у соседей. Правонарушение зафиксировали камеры наблюдения, установленные в доме предполагаемого злоумышленника.

Когда полицейские пришли с обыском в квартиру 24-летнего Теерапата Клайя, они обнаружили обширную коллекцию обуви. Подозреваемый признался, что испытывает к ней нездоровый интерес. Как пишет иностранное издание Metro, мужчина целует, обнимает шлепанцы, а после, по его словам, даже занимается с ними сексом.

Оказалось, что фетишист собирал обувную коллекцию в течение двух лет. В ней были представлены десятки различных марок, размеров и цветов шлепок.