Задержан мужчина, похитивший 126 пар шлепанцев, чтобы заняться с ними сексом
Фетишист признался, что обнимал и целовал украденную обувь.
Фото: www.globallookpress.com / Voller Ernst / Siegfried Steinac
Правоохранительные органы Тайландда задержали мужчину по подозрению в похищении 126 пар шлепанцев у соседей. Правонарушение зафиксировали камеры наблюдения, установленные в доме предполагаемого злоумышленника.
Когда полицейские пришли с обыском в квартиру 24-летнего Теерапата Клайя, они обнаружили обширную коллекцию обуви. Подозреваемый признался, что испытывает к ней нездоровый интерес. Как пишет иностранное издание Metro, мужчина целует, обнимает шлепанцы, а после, по его словам, даже занимается с ними сексом.
Оказалось, что фетишист собирал обувную коллекцию в течение двух лет. В ней были представлены десятки различных марок, размеров и цветов шлепок.
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