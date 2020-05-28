После гибели двух детей в сугробе на Чукотке задержали коммунальщика
По версии следствия, мастер жилищно-эксплуатационного участка халатно отнесся к своим обязанностям.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Чукотке задержан мастер жилищно-эксплуатационного участка. Его обвиняют в гибели двоих детей. Трагедия произошла 12 мая в поселке Беринговский.
Машинист погрузчика во время уборки снега, не заметил стоящих на обочине мальчиков шести и семи лет и сбросил на них ковш со снега. Оказавшись под сугробом дети не смогли выбраться и погибли на месте. Их тела нашли лишь через двое суток.
По версии следствия, именно мастер участка халатно отнесся к своим обязанностям и не обеспечил безопасность при проведении работ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела двух подростков обнаружены в центре Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 21 мая в одном из домов по Кронверкскому проспекту на Петроградской стороне.
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