Инцидент произошел утром 21 мая в одном из домов по Кронверкскому проспекту на Петроградской стороне.

Тела двух подростков обнаружены в центре Петербурга

Фото: www.globallookpress.com

Тела двух подростков обнаружены в центре Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 21 мая в одном из домов по Кронверкскому проспекту на Петроградской стороне.

Выяснилось, что 15-летний учащийся колледжа был найден мертвым в своей квартире. Тело его 16-летнего приятеля стражи порядка обнаружили на лестнице у входа на чердак. Эксперты не выявили у погибших признаков насильственной смерти. Рядом с одним из подростков найден пакетик с неизвестным порошком розового цвета.

Отмечается, что оба парня состояли на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних. В настоящее время выясняются точные причины гибели молодых людей. Все подробности произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын актрисы Юлии Дробот выпал с балкона в Москве.

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Тела двух подростков обнаружены в центре Петербурга

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