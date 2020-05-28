Стрельба из автомата и стычка с полицией: видео скандальной вечеринки в Чехове
Компания молодых людей провожала товарища в армию в Подмосковье. Все закончилось уголовным делом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлена скандальная вечеринка в подмосковном Чехове. Компания молодых людей провожала товарища в армию, однако что-то пошло не так.
На кадрах видно, как один из участников вечеринки производит в воздух выстрелы из автомата. Из-за шума соседи вызвали правоохранителей. Приехавшего на вызов полицейского нарушители хватали за маску и лицо, а также угрожали выложить видео с ним в соцсети, называя себя «блогерами». Ситуацию прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей, которые вели себя агрессивно, на неоднократные требования предъявить документы отвечали отказом, а также не подчинялись законным требованиям полицейских», — сказала она.
По предварительным данным, выстрелы производились из охолощенного автомата. В настоящий момент оружие отправлено на исследование.
В результате происшествия правоохранителями были задержаны шесть человек. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пятеро молодых людей привлечены к административной ответственности.
Ранее 5-tv.ru писал, как обычный московский двор стал полем битвы для людей с автоматами.
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