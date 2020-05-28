«В безденежье Пригожина я не могу поверить» — Шаляпин о доходах российских звезд
Почти неделю в сети не угасает скандал по поводу артистов, жалующихся на отсутствие заработка во время пандемии.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @shalyapin_official; 5-tv.ru
Продюсер Иосиф Пригожин и певец Сергей Шнуров несколько дней скандалят по поводу «безденежья артистов». Первый заявляет, что российские звезды лишились заработка и нуждаются в поддержке, второй — высмеивает высказывания оппонента колкими стишками. Ситуацию в беседе с 5-tv.ru прокомментировал музыкант Прохор Шаляпин.
«Российская культура и шоу-бизнес это не только Пригожин и Шнуров. Это еще огромное количество артистов, хоры и танцевальные коллективы. Их тысячи по всей нашей стране. Это не известные люди для широкой публики. И если оказывать поддержку, то прежде всего, этим слоям нашего сообщества, а не первой плеяде звезд», — заявил исполнитель.
Прохор Шаляпин признался — его «смущает нескромность представителей шоу-бизнеса, которые получают очень много».
«Во всяком случае, мне ближе высказывания Шнурова. Как-то ближе к народу. В безденежье Пригожина я не могу поверить. Столько лет в шоу-бизнесе», — заявил Шаляпин.
На днях Иосиф Пригожин сообщил, что искренне переживает за будущее звезд шоу-бизнеса, «проедающих то, что удалось в свое время скопить». А также посетовал, что вернуться на большую сцену многим из них удастся не раньше следующего года. А значит, они буквально будут голодать на протяжение нескольких месяцев.
Сергей Шнуров счел подобные речи глупостью и, в свойственной ему ироничной манере, сочинил стихотворение, в котором назвал артистов «сиротинушками» и призвал народ скинуться им на еду.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин дал ответ Шнурову на колкие «стишки» о бедственном положении артистов.
Читайте также
55%
-0.08 77.91
0.12
Нашли ошибку?