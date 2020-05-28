Продюсер Иосиф Пригожин и певец Сергей Шнуров несколько дней скандалят по поводу «безденежья артистов». Первый заявляет, что российские звезды лишились заработка и нуждаются в поддержке, второй — высмеивает высказывания оппонента колкими стишками. Ситуацию в беседе с 5-tv.ru прокомментировал музыкант Прохор Шаляпин.

«Российская культура и шоу-бизнес это не только Пригожин и Шнуров. Это еще огромное количество артистов, хоры и танцевальные коллективы. Их тысячи по всей нашей стране. Это не известные люди для широкой публики. И если оказывать поддержку, то прежде всего, этим слоям нашего сообщества, а не первой плеяде звезд», — заявил исполнитель.

Прохор Шаляпин признался — его «смущает нескромность представителей шоу-бизнеса, которые получают очень много».

«Во всяком случае, мне ближе высказывания Шнурова. Как-то ближе к народу. В безденежье Пригожина я не могу поверить. Столько лет в шоу-бизнесе», — заявил Шаляпин.

На днях Иосиф Пригожин сообщил, что искренне переживает за будущее звезд шоу-бизнеса, «проедающих то, что удалось в свое время скопить». А также посетовал, что вернуться на большую сцену многим из них удастся не раньше следующего года. А значит, они буквально будут голодать на протяжение нескольких месяцев.

Сергей Шнуров счел подобные речи глупостью и, в свойственной ему ироничной манере, сочинил стихотворение, в котором назвал артистов «сиротинушками» и призвал народ скинуться им на еду.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин дал ответ Шнурову на колкие «стишки» о бедственном положении артистов.