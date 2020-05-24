Пригожин дал ответ Шнурову на колкие «стишки» о бедственном положении артистов

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором дал развернутый ответ своему по его мнению уже бывшему коллеге по цеху Сергею Шнурову.

Накануне музыкант едко подкольнул Пригожина, написав ироничное стихотворение, в котором призывал помочь бедному Иосифу и всем его подопечным.

«Нет, мы не настолько близки,

Но протянута рука.

Посылаю вам сосиски

Из „пятёрочки“. Пока».

Продюсер не заставил себя долго ждать. В своем обращении он подчеркнул, что Сергей Шнуров его не совсем правильно понял, а его слова были вырваны из контекста. Пригожин добавил, что он говорил о людях творческих профессий в целом, особенно о тех, у кого нет, как у «тридцатки ведущих звезд» подушки безопасности и их доходы в настоящее время переходят в категорию — «минус». А Сергею вместо подкалываний надо было бы, по мнению продюсера поинтересоваться о чем была речь.

«Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты (Сергей Шнуров — Прим. Ред.) закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец», — заявил Пригожин.

Он напомнил, что сейчас лидер группировки «Ленинград» является депутатом Государственной Думы.

«Вот, позаботься, пожалуйста, об этих музыкантах, которые оказались на улице. О людях, которые может быть не успели еще добраться до музыкальной вершины, а только начали это делать», — призвал Шнурова продюсер.

В завершение Иосиф Пригожин пожелал оппоненту и всем остальным быть «внимательными к тому, что мы говорим и делаем».

Посетовал на нехватку денег первым стриптизер Тарзан. Как писал 5-tv.ru, он возмутился тем, что в период пандемии коронавируса государство помогает пенсионерам и врачам и не заботится об артистах. По его словам, народ не понимает истинного положения вещей в мире знаменитостей. После с жалобой выступил и Иосиф Пригожин. Продюсер заявил, что российские звезды оказались «в чудовищной ситуации» из-за отсутствия доходов от концертной деятельности. В свою очередь им уже ответил Сергей Шнуров: по традиции, свой комментарий он составил в стихотворной форме и тем самым запустил очередную волну полемики в СМИ среди звезд шоу-бизнеса.