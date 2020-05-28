Мишустин: кабмин РФ выделит на выплаты медикам более 22 миллиардов рублей
Кроме того, сообщил премьер-министр, государство поддержит волонтеров и соцработников, а также выделит деньги на зарплаты сотрудникам аэропортов.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
На строительство трех новых медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане правительство страны выделило два миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина. Также премьер-министр рассказал о дополнительных выплатах медикам.
«Всего это более 22 миллиардов рублей. Из них дополнительно два миллиарда рублей предназначено для восьми регионов на президентские выплаты медицинским и иным работникам за май и июнь. Еще более 4,5 миллиарда рублей — на федеральную доплату медицинским работникам в 61 регионе за особые условия труда и дополнительную нагрузку, с которой столкнулись врачи, средний и младший персонал. Остальные средства — это правительственный резерв для оперативного реагирования, чтобы ни один работник не остался без денег», — сообщил глава Кабмина РФ.
Также государство поддержит волонтеров и соцработников. Те, кто в условиях пандемии взял под опеку инвалидов, детей-сирот и пожилых людей, будут дополнительно получать по 12 тысяч рублей в месяц.
Правительство помогает и наиболее пострадавшим сферам бизнеса. Так, 11 миллиардов рублей направят на зарплаты сотрудникам аэропортов. Премьер особо отметил, что руководство воздушных гаваней не сможет использовать эти деньги на премии и компенсации для топ-менеджеров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России число выздоровевших от коронавируса вновь превысило число инфицированных.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
63%
0.04 78.26
0.35
Нашли ошибку?