Мишустин: кабмин РФ выделит на выплаты медикам более 22 миллиардов рублей

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Кроме того, сообщил премьер-министр, государство поддержит волонтеров и соцработников, а также выделит деньги на зарплаты сотрудникам аэропортов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

На строительство трех новых медицинских центров для борьбы с коронавирусом в Дагестане правительство страны выделило два миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина. Также премьер-министр рассказал о дополнительных выплатах медикам.

«Всего это более 22 миллиардов рублей. Из них дополнительно два миллиарда рублей предназначено для восьми регионов на президентские выплаты медицинским и иным работникам за май и июнь. Еще более 4,5 миллиарда рублей — на федеральную доплату медицинским работникам в 61 регионе за особые условия труда и дополнительную нагрузку, с которой столкнулись врачи, средний и младший персонал. Остальные средства — это правительственный резерв для оперативного реагирования, чтобы ни один работник не остался без денег», — сообщил глава Кабмина РФ.

Также государство поддержит волонтеров и соцработников. Те, кто в условиях пандемии взял под опеку инвалидов, детей-сирот и пожилых людей, будут дополнительно получать по 12 тысяч рублей в месяц.

Правительство помогает и наиболее пострадавшим сферам бизнеса. Так, 11 миллиардов рублей направят на зарплаты сотрудникам аэропортов. Премьер особо отметил, что руководство воздушных гаваней не сможет использовать эти деньги на премии и компенсации для топ-менеджеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России число выздоровевших от коронавируса вновь превысило число инфицированных.

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