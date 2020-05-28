Новые правила работы кинотеатров: разрешат ли свидания на последних рядах?

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Методические рекомендации для сотрудников и посетителей кинозалов опубликовал Роспотребнадзор.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Sommer; 5-tv.ru

Пандемия изменила правила посещения кинотеатров в России. Когда залы вновь откроются для зрителей, работать они будут по-новому. Методические рекомендации опубликовал сегодня Роспотребнадзор.

Самые жесткие требования касаются сотрудников. Им будут измерять температуру, для них повесят антисептики для рук, обязательны маски и перчатки. Посетителям тоже рекомендовано надевать средства защиты и пользоваться антисептиками.

После каждого сеанса залы будут дезинфицировать и проветривать. Обработают кресла и входные двери. Плюс обязательно перерыв на полчаса для уборки.

Изменится и рассадка зрителей. Билеты на соседние кресла продавать больше не будут. Расстояние между посетителями должно быть не менее метра. Исключение будет сделано для семей.

Продажа билетов и контроль на входе должны быть максимально автоматизированы и проходить бесконтактно. И вместо привычного буфета — автоматы с попкорном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится для жителей столицы с 1 июня?

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