Москва частично снимает ограничения: что изменится для жителей столицы с 1 июня

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Ниса Мурзанаева
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В первый день лета в столице откроются непродовольственные магазины, однако детские площадки будут по-прежнему закрыты.

Москва частично снимает ограничения: что изменится для жителей столицы с 1 июня

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

В столице начался второй этап смягчения ограничений. На сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о том, как москвичи будут жить с 1 июня.

Во-первых, самоизоляция, пропускной режим и остальные ограничительные меры продлеваются до 14 июня. То есть, рестораны и кафе, по-прежнему, остаются закрытыми. Срок действия цифровых пропусков продлевается автоматически.

С понедельника все жители, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

«Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе», — сообщается на портале мэра столицы.

С 1 июня заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно — но только до 9.00 утра. На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.

Отмечается, что никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно.

Однако масочный и перчаточный режим в столице будут усилены. Выходя из дома, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.

Москвичам будут доступны все парки и зеленые территории, кроме «Зарядья». Аттракционы, детские и спортплощадки остаются закрытыми. В полном объеме заработает городской велопрокат. Единственное условие — пользоваться перчатками, либо после окончания проката проводить дезинфекцию всех частей велосипеда, к которым человек прикасался.

С понедельника откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров.

«В автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении главы города.

Помимо этого, работу возобновляют химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и оказанию других бытовых услуг, не требующие длительного контакта работника и клиента.

Будут работать ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин сообщил Путину о готовности Москвы к проведению Парада Победы.

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