Доктор Комаровский объяснил, как правильно лечить насморк у детей

Появление насморка, то есть слизи в носу, а попросту соплей, является реакцией организма на вирусную или бактериальную инфекцию, аллерген или переохлаждение. Известный детский доктор Евгений Комаровский объяснил на своей странице в Instagram, как правильно лечить симптоматический насморк.

«Главное правило симптоматического лечения насморка — не дать слизи засохнуть», — утверждает врач.

Чтобы жидкие сопли не загустели, в первую очередь надо обратить внимание на воздух, которым дышит ребенок. Чем он суше и теплее, тем активнее в него переходят водяные пары из слизи, и она засыхает. Чтобы этого не происходило, помещение нужно постоянно проветривать, чтобы воздух был прохладным и влажным.

Второй важный фактор, по словам Комаровского, реология (вязкость) крови.

«В ситуации, когда имеет место сгущение крови, происходит снижение активности кровообращения в слизистых оболочках. Соответственно, снижается и способность слизистых оболочек синтезировать нормальную слизь», — объясняет доктор.

По его словам, связь здесь прямая: чем гуще кровь, тем гуще слизь. Чтобы не допустить сгущение крови, нужно как можно больше пить.

Instagram @doctor_komarovskiy

Подписчики Комаровского в комментариях делятся опытом лечения насморка в других странах.

«Вот так у нас в штатах простуду и лечат! Врачи говорят: „Пейте горячее, проветривайте комнату и больше отдыхайте“. Все! Спреев от насморка практически нет в продаже, для горла спреи только смягчающие на травках».

«В Испании с соплями можно вечно ходить врачи на это вообще не обращают внимания. Спреев в нос не найти в аптеках. Последние 17 лет привожу их из Украины».

«Еще, как выяснилось, за месяц сидения дома все сопли проходят. Голландские дети очень счастливые, но такие сопливые», — пишут пользователи.

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