Афера на ностальгии: в Северной Осетии пресекли деятельность секты «свидетелей СССР»

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Людей, «застрявших в советской реальности» задерживали вполне современные полицейские.

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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Полиция начала новый этап задержаний в регионах так называемых «граждан СССР», это представители «оккультной секты политического толка». Главари убеждают своих последователей, что те, у кого паспорт СССР, могут не исполнять законы Российской Федерации.

Документ с серпом и молотом выдают сами и естественно за деньги, кроме того, убеждают новых советских граждан оформить в банке кредит и не выплачивать.

Кто играет на ностальгии и юридической неграмотности, разбирался Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники наживаются на пандемии?

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