Афера на ностальгии: в Северной Осетии пресекли деятельность секты «свидетелей СССР»

Полиция начала новый этап задержаний в регионах так называемых «граждан СССР», это представители «оккультной секты политического толка». Главари убеждают своих последователей, что те, у кого паспорт СССР, могут не исполнять законы Российской Федерации.

Документ с серпом и молотом выдают сами и естественно за деньги, кроме того, убеждают новых советских граждан оформить в банке кредит и не выплачивать.

Кто играет на ностальгии и юридической неграмотности, разбирался Георгий Гривенный.

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