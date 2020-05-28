Церемония вручения телепремии ТЭФИ перенесена на май 2021 года. Об этом сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

«Решение было вызвано тем, что традиционные даты, которые сложились в последние годы, приходятся на начало октября. Публичные собрания в это время года еще могут находиться под разными ограничениями, а устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется не целесообразным», — цитирует слова медиаменеджера ТАСС.

ТЭФИ — российская премия за успехи в области телевизионных искусств, учрежденная фондом «Академия российского телевидения» в 1994 году. Она является аналогом американской премии «Эмми».

Из-за коронавируса были перенесены уже множество традиционных мероприятий. Например, Евро-2020. Планируется, что чемпионат Европы по футболу состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что организаторы «Евровидения-2020» объявили об отмене международного конкурса, чтобы избежать распространения COVID-19.