Миннеаполис в огне: протестующие напали на медиков, приехавших на помощь

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Ситуация в одном из крупных американских городов продолжает накаляться, при этом грани насилия становятся все более размытыми.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В ходе погромов протестующие в самом крупном городе американского штата Миннесота под огонь попали медики. Карета «скорой помощи» прибыла на сообщение о человеке, которому стало плохо. В итоге в них полетели бутылки с водой. Только после того, как полицейские оттеснили толпу, применив слезоточивый газ, медики смогли забрать пациента с места городских боев.

Кварталы в Миннеаполисе полыхают весь день, пришлось закрыть одну из линий метро. Сообщается об одном погибшем. Причиной протеста стали жесткие действия офицеров, которые накануне во время задержания убили местного афроамериканца.

Глава городской полиции публично принес извинения за действия своих сотрудников, но людям этого явно недостаточно. Манифестанты требуют арестов. Ожидаются новые акции протеста, власти Миннеаполиса запросили поддержку нацгвардии США. Дональд Трамп лично поручил Минюсту ускорить расследование дела о гибели афроамериканца.

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