Роспотребнадзор допустил проведение матчей РПЛ со зрителями
Прерванные игры чемпионата России возобновятся 21 июня.
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Футбольные матчи чемпионата российской премьер-лиги и кубка страны будут проходить со зрителями. Но как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для проведения спортивных мероприятий. В частности количество проданных билетов на каждый матч сократят в десять раз. Вход на трибуны лишь в масках и перчатках, перед этим проверят температуру, а стюарды будут строго следить за соблюдением безопасной дистанции.
Игры чемпионата России были прерваны в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновятся встречи 21 июня.
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