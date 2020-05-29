Роспотребнадзор допустил проведение матчей РПЛ со зрителями

Футбольные матчи чемпионата российской премьер-лиги и кубка страны будут проходить со зрителями. Но как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для проведения спортивных мероприятий. В частности количество проданных билетов на каждый матч сократят в десять раз. Вход на трибуны лишь в масках и перчатках, перед этим проверят температуру, а стюарды будут строго следить за соблюдением безопасной дистанции.

Игры чемпионата России были прерваны в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновятся встречи 21 июня.