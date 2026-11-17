Слуцкий объяснил фразу про говно признанием поражения ради развития футбола

Заслуженный тренер России Леонид Слуцкий пояснил значение скандальной фразы, произнесенной на Евро-2016. Об этом он рассказал в шоу рэпера Басты.

Тогда, в 2016 году, он публично произнес «Мы говно». По словам Слуцкого, это выражение он использует до сих пор, даже спустя десять лет.

«Ну, сейчас я кому-то чаще это говорю <…>, ты — говно, сейчас мне такая форма удобнее, чем себя критиковать», — пошутил тренер.

Объясняя значение фразы, он привел в пример группы взаимопомощи при борьбе с алкогольной зависимостью.

«На самом деле, если мы на секундочку сейчас поговорим серьезно, про эту фразу, знаете, когда показывают фильмы американские, сидит группа терапии, алкоголиков. Он говорит: „Здравствуйте, я Майкл Джонсон, я алкоголик“ <…>, эта фраза, сказать, что я алкоголик, это значит принять позицию и начать улучшать себя. Поэтому здесь был похожий смысл. Признав что мы говно, мы как футбольная сборная, как команда, которая не справилась, это признать свою начальную точку», — рассудил тренер.

При этом Слуцкий отметил, что произнесенные им слова несли глубокий философский смысл.

«Это была такая задача, признать, что, действительно, футбол в нашей стране не самый лучший, и давайте попробуем его развивать. Но, естественно, это было воспринято несколько иначе, и это все разлетелось на цитаты, слишком далеко, и, естественно, там не все были с этой фразой. Поэтому она несла на самом деле несла глубокий философский смысл», — добавил он.

В 2016 году в финале сборная России попала в группу B. Отечественные спортсмены соревновались с командами Англии, Словакии и Уэльса. Российские спортсмены не смоги выйти из группы, заняв последнее место.

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