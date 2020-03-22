В США назвали главный недостаток российского Ту-160

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 практически не имеет конструктивных недоработок, сообщает американское издание The National Interest.

Несмотря на это, по словам экспертов из США, у самолета есть один главный недостаток — отсутствие стелс-технологии. Авторы материала отмечают, что Ту-160 является самым быстрым, большим и тяжелым бомбардировщиком из всех, когда-либо построенных.

Помимо прочего, американские эксперты подчеркнули, что ракетоносец в настоящее время проходит модернизацию, требующую наличия соответствующей производственной цепочки. Именно это, по их мнению, «является слабым местом в России».

Сборка первого модернизированного Ту-160М была завершена на Казанском авиационном заводе в ноябре 2019 года. Серийное производство обновленного сверхзвукового самолета должно стартовать в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео полета Ту-160 над акваториями Атлантики, Баренцева и Норвежского морей.