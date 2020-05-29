В КРЭТ вновь заявили о надежности аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Обращение данного оборудования, произведенного с 1 апреля, приостановлено на территории России.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Пресс-служба концерна «Радиоэлектронные технологии»
В концерне «Радиоэлектронные технологии» заявили, что испытывают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» перед отправкой не менее 100 часов под высокой нагрузкой. Об этом пишет ТАСС.
«Проверка также включает ряд других обязательных этапов. Все приборы собираются с дыхательным контуром и имитацией легких пациента в виде дыхательного мешка. В процессе контроля проверяется упаковка, маркировка, комплектность аппарата, его работоспособность при изменении напряжения и работе от внешнего источника кислорода», — рассказали в пресс-службе КРЭТ.
Как уточняют в концерне, при несоответствии аппарата хотя бы одному из указанных требований он возвращается на доработку и проходит повторные испытания в зависимости от выявленного дефекта.
Пожар в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Петербурге случился 12 мая. Пламя вспыхнуло на шестом этаже лечебного учреждения и охватило площадь десять квадратных метров. Погибли пять пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Позже было установлено, что возгорание случилось в аппаратах ИВЛ. После этой трагедии и аналогичного пожара в Москве на заводе-производителе «Авенты-М» началась проверка. Росздравнадзор приостановил обращение оборудования данного типа, выпущенного после 1 апреля.
Представители концерна подчеркивают, что расследование причин трагических инцидентов еще не завершено. Любые манипуляции и обвинения в отношении КРЭТ названы недопустимыми.
Ранее 5-tv.ru писал, что СК начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ после трагедий в двух столицах.
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