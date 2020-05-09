Названа возможная причина пожара в больнице с зараженными коронавирусом
Горение ликвидировано, на месте происшествия ведется дезинфекция.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Причиной пожара в больнице на севере Москвы могла стать неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«Очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ, причиной тому стала неисправность. Устанавливается, какая именно», — сказал источник издания.
Пожар вспыхнул в одном из корпусов городской клинической больницы № 50 имени Спасокукоцкого в Москве, где лежат больные коронавирусом. Жертвой возгорания стал один пациент. С места происшествия были эвакуированы 295 пациентов, в том числе, 108 с диагнозом COVID-19. К настоящему моменту горение ликвидировано, на месте работают экстренные службы, ведется дезинфекция. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места пожара.
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