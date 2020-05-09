Горение ликвидировано, на месте происшествия ведется дезинфекция.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Причиной пожара в больнице на севере Москвы могла стать неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ, причиной тому стала неисправность. Устанавливается, какая именно», — сказал источник издания.

Пожар вспыхнул в одном из корпусов городской клинической больницы № 50 имени Спасокукоцкого в Москве, где лежат больные коронавирусом. Жертвой возгорания стал один пациент. С места происшествия были эвакуированы 295 пациентов, в том числе, 108 с диагнозом COVID-19. К настоящему моменту горение ликвидировано, на месте работают экстренные службы, ведется дезинфекция. Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры с места пожара.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 апреля

Последние новости

22:56
Названа возможная причина пожара в больнице с зараженными коронавирусом
22:52
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 апреля
22:42
Траньков считает, что Трусова ощущала себя обделенной у Тутберидзе
22:24
Видео с места пожара в больнице Москвы с больными COVID-19
22:11
Врач-невролог рассказала о свойствах водки против коронавируса
21:59
«Никогда не сдавайтесь: » Елизавета II обратилась к народу в День Победы

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, представители которых настоящие оптимисты
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок