СК начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ после трагедий в Петербурге и Москве
Два крупных пожара в больницах городов-миллионников унесли жизни шестерых пациентов.
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Следственный комитет РФ организовал досудебную проверку на Уральском приборостроительном заводе, где производились аппараты искусственной вентиляции легких, поставляемых в российские больницы. Такое решение было принято после двух крупных пожаров в больницах Москвы и Петербурга, причиной которых стала неисправность медоборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КРЭТ.
«Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до ее завершения мы воздержимся от комментариев. Главным приоритетом АО „КРЭТ“ был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции», — пояснил представитель Концерна Радиоэлектронных Технологий.
Трагедии, унесшие жизни шести пациентов, в Москве и Санкт-Петербурге произошли с небольшой разницей во времени: 9 и 12 мая соответственно. Как удалось выяснить правоохранителям, причиной пожаров в обоих случаях стали аппараты ИВЛ марки «Авента», производителем которых является вышеупомянутый АО УПЗ.
Завод-поставщик медоборудования изготавливал продукцию и поставлял ее на российский и заграничный рынок с 2012 года. За все время эксплуатации аппаратов ИВЛ от медиков не поступило ни одной жалобы на их некорректную работу.
В связи с трагическими обстоятельствами, в среду, 13 мая, Росздравнадзор запретил использование аппаратов серии «Авента-М», производимых с 1 апреля 2020 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном пожаре в элитном доме на Фрунзенской набережной в Москве.
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