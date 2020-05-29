«Когда красивее оригинала»: Утяшева перевоплотилась в Малефисенту

Косплей на Малефисенту в исполнении Ляйсан Утяшевой вызывал бурный восторг ее поклонников. Именитая гимнастка и телеведущая перевоплотилась в колдунью из фильмов Disney и, по мнению фанатов, точно попала в образ.

Помог ей в этом не только успешно подобранный костюм с характерным головным убором в виде рогов. Голубые глаза, выраженные скулы, большие губы — все как у исполнительницы роли злодейки Анджелины Джоли. Более того, многие решили, что российская знаменитость превзошла звезду Голливуда по красоте.

«Привороты, отвороты, а также избавлю вас от ожирения и вальгусной шишки. Оставляйте свои заявки в комментариях. Ваша Лясифисента Волевна», — пошутила Утяшева над многочисленными экстрасенсами, магами и чародеями всех мастей.

Instagram @liasanutiasheva

Фолловеры оценили юмор и ответили тем же. В комментариях жене Павла Воли поступило немало запросов об исцелении. В основном на тему избыточного веса — одной из самых актуальных проблем в самоизоляции.

«Восхищена вами»;

«Совпадение — почти 100%»;

«Очень похожа. Класс!»

«Я даже не узнала вас»;

«Когда красивее оригинала», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что постройневшая Утяшева похвасталась идеальным прессом.