Как считать инфицированных COVID-19? Ответ доктора Мясникова

Врач и телеведущий Александр Мясников расшифровал, как правильно вести статистику по числу инфицированных коронавирусом. Правилами подсчета он поделился в своем Telegram-канале, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, он, как сотрудник Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, сам ежедневно дает данные. Однако на самом деле сейчас в России гораздо меньше зараженных, так как следует учитывать срок течения болезни.

«Я сам ежедневно озвучиваю цифры — „всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных“. Но это не так! Болезнь протекает обычно 7-14 дней. Значит инфицированных на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели (остальные уже благополучно перенесли инфекцию и приобрели иммунитет. За исключением тяжелых реанимационных больных, мы об этом говорили ранее). Итак, за две последние недели у нас около 130 тысяч инфицированных», — разъяснил Мясников.

Более того, по мнению врача, половина зарегистрированных пациентов с COVID-19 не имеет симптомов заболевания, а значит, инфицированных с признаками инфекции сейчас около 70 тысяч человек в стране. Все, кто переболел, по его мнению, уже имеют иммунитет.

«Считаю „на коленке“, в уме, но то, что на данный момент инфицированными нужно считать лишь тех, кто подхватил инфекцию только за последние две недели — это точно, остальные уже иммунны и здоровы», — заключил Мясников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем причина «русского чуда» во время пандемии коронавируса, по мнению доктора Мясникова.

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