Как считать инфицированных COVID-19? Ответ доктора Мясникова
Врач назвал ошибкой учитывать тех, кто уже переболел в ежедневной статистике.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня
Врач и телеведущий Александр Мясников расшифровал, как правильно вести статистику по числу инфицированных коронавирусом. Правилами подсчета он поделился в своем Telegram-канале, пишет «Экономика сегодня».
По его словам, он, как сотрудник Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, сам ежедневно дает данные. Однако на самом деле сейчас в России гораздо меньше зараженных, так как следует учитывать срок течения болезни.
«Я сам ежедневно озвучиваю цифры — „всего в России на сегодняшний день 335 тысяч инфицированных“. Но это не так! Болезнь протекает обычно 7-14 дней. Значит инфицированных на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели (остальные уже благополучно перенесли инфекцию и приобрели иммунитет. За исключением тяжелых реанимационных больных, мы об этом говорили ранее). Итак, за две последние недели у нас около 130 тысяч инфицированных», — разъяснил Мясников.
Более того, по мнению врача, половина зарегистрированных пациентов с COVID-19 не имеет симптомов заболевания, а значит, инфицированных с признаками инфекции сейчас около 70 тысяч человек в стране. Все, кто переболел, по его мнению, уже имеют иммунитет.
«Считаю „на коленке“, в уме, но то, что на данный момент инфицированными нужно считать лишь тех, кто подхватил инфекцию только за последние две недели — это точно, остальные уже иммунны и здоровы», — заключил Мясников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем причина «русского чуда» во время пандемии коронавируса, по мнению доктора Мясникова.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
93%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?