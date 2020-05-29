Будущая чемпионка! Четырехлетняя дочка Ягудина села на шпагат

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Ниса Мурзанаева
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40-летний фигурист с детства прививает своим наследницам любовь к спорту.

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Фото, видео: Instagram @alexei.yagudin, @michelyagudina

Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в Instagram коллаж, на котором продемонстрировал успехи своей младшей дочки четырехлетней Мишель. На фото юная спортсменка выполняет различные гимнастические упражнения, в том числе поперечный шпагат.

«Занимайтесь спортом всегда!» — подписал пост знаменитость.

Instagram @alexei.yagudin

Подписчики Алексея Ягудина впечатлились опубликованными кадрами. Пользователи соцсети наперебой начали хвалить и звездного папу, и его спортивную дочку.

«Пластичная, гибкая лапуля»;

«Умничка какая!»

«Юная грация! Маленькая труженица!»

«Однозначно, чемпионка 2025!» — написали фолловеры.

Алексей Ягудин воспитывает двух дочек: четырехлетнюю Мишель и 11-летнюю Елизавету. Девочек родила супруга олимпийского чемпиона — 38-летняя российская фигуристка Татьяна Тотьмянина.

Заслуженный мастер спорта однажды признался — он обожает своих дочерей и не особенно стремится к появлению в семье сына.

«Сын мне не нужен. У каждого человека есть свои странности. Вот у меня такая. У меня замечательные дочки. Пускай сейчас полетит в меня, но вот такая у меня позиция. Скоро все увидите, все узнаете. Мечтаю о третьей дочке», — категорично заявил фигурист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Ягудин обрушился на СМИ после скандала вокруг сына Плющенко.

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