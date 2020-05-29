Что изменится в жизни россиян с 1 июня?

С 1 июня в России вступает в силу ряд нововведений.

Так начнется выплата единовременных пособий десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

Дополнительное пособие начнут получать и малообеспеченные семьи на детей от трех до семи лет. Эти и другие социальные выплаты будут защищены от ареста судебными приставами. С первого июня взыскать их в счет погашения долгов уже не получится.

Еще одно новшество касается всех, кто пользуется банковскими картами. В июне отменяется комиссия за перевод денег в другой регион внутри одной финансовой организации.

Подробнее об этих и других законодательных изменениях читайте в свежем номере еженедельника «Аргументы и факты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие изменения ждут россиян с 1 июля.