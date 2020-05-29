Охота на головастиков: Павел Прилучный отправился на рыбалку с сыном

Чтобы не скучать в самоизоляции Павел Прилучный придумал чем заняться с семилетним сыном Тимофеем. Он решил обучить его рыбалке. Актер выложил в сторис в Instagram видео, где маленький мальчик стоит рядом с ним с удочкой. Сам Павел в кепке и солнцезащитных очках сидит рядом с сыном и пытается запечатлеть этот интересный момент.

«У нас рыбалочка. Будем держать пальчики крестиками, глядишь, словим кого-нибудь, да?» - обратился актер к сыну.

«Ну да. Тут еще есть головастики», — ответил Тимофей.

«Полезная информация», — заметил Прилучный.

Чем закончилась рыбалка и каков улов маленького Тимофея Павел Прилучный не сообщил.

Instagram @bugevuge

Павел Прилучный женат на Агате Муцениеце. У супругов двое детей — Мия и Тимофей. Однако после девяти лет совместной жизни в феврале этого года пара приняла решение развестись. Агата обвинила мужа в избиении, частом употреблении алкоголя и заявила, что он выгонял ее из дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, когда разведутся Павел Прилучный и Агата Муцениеце.