Охота на головастиков: Павел Прилучный отправился на рыбалку с сыном
Видео совместного времяпровождения с семилетним Тимофеем актер выложил в сторис в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @bugevuge
Чтобы не скучать в самоизоляции Павел Прилучный придумал чем заняться с семилетним сыном Тимофеем. Он решил обучить его рыбалке. Актер выложил в сторис в Instagram видео, где маленький мальчик стоит рядом с ним с удочкой. Сам Павел в кепке и солнцезащитных очках сидит рядом с сыном и пытается запечатлеть этот интересный момент.
«У нас рыбалочка. Будем держать пальчики крестиками, глядишь, словим кого-нибудь, да?» - обратился актер к сыну.
«Ну да. Тут еще есть головастики», — ответил Тимофей.
«Полезная информация», — заметил Прилучный.
Чем закончилась рыбалка и каков улов маленького Тимофея Павел Прилучный не сообщил.
Павел Прилучный женат на Агате Муцениеце. У супругов двое детей — Мия и Тимофей. Однако после девяти лет совместной жизни в феврале этого года пара приняла решение развестись. Агата обвинила мужа в избиении, частом употреблении алкоголя и заявила, что он выгонял ее из дома.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно, когда разведутся Павел Прилучный и Агата Муцениеце.
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