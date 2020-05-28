Стало известно, когда разведутся Прилучный и Муцениеце

Предварительная беседа по заявлению о расторжении брака между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце состоится 1 июня в Москве. Через две недели после этого пройдет итоговое заседание бракоразводного процесса, пишет РЕН ТВ.

Знаменитости объявили о решении развестись в феврале 2020 года после девяти лет брака. Поклонники давно переживали за пару, но такого никто не ожидал. Вслед за этим от актрисы стали поступать жалобы на мужа, который якобы бил ее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и выгонял из дома в разгар пандемии коронавируса.

«Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Он во время пандемии выгоняет нас из дома. Говорит — уезжайте», — делилась актриса.

Позже Агата Муцениеце заявляла, что жалеет супруга и даже посвящала ему стихи. Такое поведение навело публику на мысль о срежиссированности размолвки знаменитостей. Некоторые даже обвиняли актрису в хайпе и зарабатывании денег на теме расставания с Павлом Прилучным. Однако, похоже, разводу все-таки быть.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце подала документы на развод с Павлом Прилучным и призналась — у нее не получается расстаться с бывшим супругом мирно из-за взрывного темперамента обоих.