Минпросвещения дало рекомендации по проведению выпускных вечеров

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Нюра Незванова
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В ведомстве определились с датой проведения мероприятий, посвященных выпускникам школ. В финальную часть программы войдет любимый миллионами россиян фестиваль «Алые паруса» в Петербурге.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

В Министерстве просвещения РФ рекомендовали дату проведения всероссийского «Выпускного вечера» — 27 июня. В финальной части программу представят «Алые паруса».

В этом году всего около 700 тысяч школьников завершают среднее образование. В целях защиты здоровья учащихся, их родителей и педагогов большинство мероприятий будут проходить в онлайн-режиме.

«В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора. Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ. Данные рекомендации будут направлены во все регионы страны», — говорится в публикации.

Легендарный праздник «Алые паруса», который впервые отметили в городе на Неве еще в конце 60-х годов прошлого века, 15 лет назад был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Петербурга и Пятого канала.

Красочное шоу ежегодно привлекает внимание миллионов зрителей. В прошлом году кульминацией праздника стало появление в акватории Невы нового корабля под алыми парусами с символичным названием «Россия».

Кроме национального признания «Алые паруса» имеют и мировое. В ноябре грандиозный проект взял Гран-при конкурса Best Event Awards World, получив статус «Культового события» и «Главного Праздника планеты». «Алые паруса-2019» стали победителями Национальной премии «Событие года».

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