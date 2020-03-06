«Алые паруса-2019» стали победителями Национальной премии «Событие года»

«Алые паруса-2019» в очередной раз подтвердили статус одного из главных «Событий года» в России. Грандиозное шоу признали «Лучшим праздником страны». Бал петербургских выпускников стал победителем Национальной премии эвент-индустрии. Церемония прошла в Москве.

«За этой наградой стоит труд огромного количества людей. Пятый канал — это большой канал, это большое количество было привлечено как артистов, исполнителей, так и… да всех! Весь город работал над этим мероприятием», — рассказал режиссер-постановщик шоу в акватории Невы Михаил Колпахчиев.

«Само по себе мероприятие „Алые паруса“ безусловно не было бы возможным без участия таких гигантов, как Акционерный Банк „РОССИЯ“, правительство Санкт-Петербурга, Национальная Медиа Группа и МИЦ „Известия“», — подчеркнул технический директор праздника «Алые паруса» Иван Вялков.

Легендарный праздник, который впервые отметили в городе на Неве еще в конце 60-х годов прошлого века, 15 лет назад был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Петербурга и Пятого канала.

Красочное шоу ежегодно привлекает внимание миллионов зрителей. В прошлом году кульминацией праздника стало появление в акватории Невы нового корабля под алыми парусами с символичным названием «Россия».

Кроме национального признания «Алые паруса» имеют и мировое. В ноябре грандиозный проект взял Гран-при конкурса Best Event Awards World, получив статус «Культового события» и «Главного Праздника планеты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Алые паруса» подтвердили свою всемирную популярность.