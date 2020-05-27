Су-35 против самолета-разведчика: США показали перехват своего «Посейдона» истребителями РФ

Эфирная новость 445

При этом, американцы забыли назвать причину подозрительно длительного полета патрульного разведчика в районе авиабазы Хмеймим в Сирии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Twitter @ConflictsW; 5-tv.ru

Американские военные испугались российских истребителей, которые решили сопроводить самолет-разведчик у берегов Сирии.
ВМС США опубликовали видеоролики, на которых Су-35 подлетают на максимально близкое расстояние к патрульному самолету «Посейдон».

Американцы назвали действия россиян «небезопасными и непрофессиональными». При этом, сами забыли назвать причину подозрительно длительного полета разведчика в районе авиабазы Хмеймим.

В Минобороны России уже заявляли, что такой контроль за американскими разведчиками не случаен. Ранее несколько атак беспилотников на территории Сирии управлялись с американских самолетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит «безумное» решение Трампа по «открытому небу»?

Читайте также

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
71.06
-0.08 77.91
0.12
ТОП-3 самых порочных знака зодиака по гороскопу

Последние новости

19:44
Петербургский НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцины от COVID-19
19:32
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 27 мая
19:22
Минимальное пособие по безработице в РФ могут увеличить в три раза
19:17
ТОП-3 самых порочных знака зодиака по гороскопу
19:06
Запуск американского пилотируемого корабля Сrеw Drаgоn оказался под угрозой
18:51
«Неземная красавица!» — Ваенга в шикарном черном платье призналась в любви Петербургу

Сейчас читают

Не несите ерунды! ТОП фраз, которые бесят представителей разных знаков зодиака
Пропажа актрисы Марии Стерниковой — восстанавливаем хронологию события
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок