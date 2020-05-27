Су-35 против самолета-разведчика: США показали перехват своего «Посейдона» истребителями РФ

Американские военные испугались российских истребителей, которые решили сопроводить самолет-разведчик у берегов Сирии.

ВМС США опубликовали видеоролики, на которых Су-35 подлетают на максимально близкое расстояние к патрульному самолету «Посейдон».

Американцы назвали действия россиян «небезопасными и непрофессиональными». При этом, сами забыли назвать причину подозрительно длительного полета разведчика в районе авиабазы Хмеймим.

В Минобороны России уже заявляли, что такой контроль за американскими разведчиками не случаен. Ранее несколько атак беспилотников на территории Сирии управлялись с американских самолетов.

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