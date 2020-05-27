Су-35 против самолета-разведчика: США показали перехват своего «Посейдона» истребителями РФ
При этом, американцы забыли назвать причину подозрительно длительного полета патрульного разведчика в районе авиабазы Хмеймим в Сирии.
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Фото, видео: Twitter @ConflictsW; 5-tv.ru
Американские военные испугались российских истребителей, которые решили сопроводить самолет-разведчик у берегов Сирии.
ВМС США опубликовали видеоролики, на которых Су-35 подлетают на максимально близкое расстояние к патрульному самолету «Посейдон».
Американцы назвали действия россиян «небезопасными и непрофессиональными». При этом, сами забыли назвать причину подозрительно длительного полета разведчика в районе авиабазы Хмеймим.
В Минобороны России уже заявляли, что такой контроль за американскими разведчиками не случаен. Ранее несколько атак беспилотников на территории Сирии управлялись с американских самолетов.
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