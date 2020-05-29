Когда в Подмосковье откроются парикмахерские?

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Валентин Черников
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Очередное послабление режима ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе ожидается в начале лета.

Когда в Подмосковье откроются парикмахерские?

Фото: www.globallookpress.com / Mari Barlow

Московская область готовится к открытию парикмахерских. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1», пишет «Экономика сегодня». По его словам, салоны заработают с 3 июня.

Накануне губернатор подписал постановление об ослаблении режима ограничений, введенного 28 марта в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, в Подмосковье с начала лета возобновляют работу кинотеатры под открытым небом и библиотеки, открываются парковые зоны для свободного посещения при условии соблюдения жителями безопасной дистанции и ношения масок с перчатками.

В то же время Воробьев заявил, что власти региона пока не могут разрешить открытие кафе, ресторанов и торговых центров. Заведения общепита и ТЦ заработают, когда в области установится положительная динамика по коронавирусу, заверил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, какие ограничения из-за коронавируса снимают в российских регионах.

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