«Очень нежная»: Ольга Орлова показала, как выглядела в 17 лет

42-летняя певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова решила показать фанатам, как она выглядела 25 лет назад. Она опубликовала в своем профиле в Instagram архивный снимок, где предстала перед подписчиками совсем юной девушкой с длинными рыжими волосами в нежном платьице в клеточку. У Ольги на фото красивый вечерний макияж, на одной руке у нее красуется металлический браслет, а на другой — аккуратные часики.

«25 лет назад…» — подписала фото телеведущая.

Instagram @olgaorlova1311

Подписчики отметили, что Ольга Орлова ни капли не изменилась, а даже похорошела с годами. Они поспешили одарить певицу комплиментами.

«Красавица была и осталась»;

«Олечка, красивая и настоящая»;

«Какая вы красивая, но хотя и сейчас в свои года выглядите шикарно!!!»;

«Красавица. Очень нежная. Была и осталась», — написали фанаты.

Прокомментировали фото и коллеги Ольги Орловой.

«Сейчас только красивее стала», — отметила певица Анна Семенович.

«Ничего не изменилось почти», — прокомментировал Влад Кадони.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова устроила «дефиле» для фанатов.