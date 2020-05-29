«Очень нежная»: Ольга Орлова показала, как выглядела в 17 лет
Фанаты отметили, что певица как была красивой, так и осталась.
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Фото, видео: Instagram @olgaorlova1311
42-летняя певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова решила показать фанатам, как она выглядела 25 лет назад. Она опубликовала в своем профиле в Instagram архивный снимок, где предстала перед подписчиками совсем юной девушкой с длинными рыжими волосами в нежном платьице в клеточку. У Ольги на фото красивый вечерний макияж, на одной руке у нее красуется металлический браслет, а на другой — аккуратные часики.
«25 лет назад…» — подписала фото телеведущая.
Подписчики отметили, что Ольга Орлова ни капли не изменилась, а даже похорошела с годами. Они поспешили одарить певицу комплиментами.
«Красавица была и осталась»;
«Олечка, красивая и настоящая»;
«Какая вы красивая, но хотя и сейчас в свои года выглядите шикарно!!!»;
«Красавица. Очень нежная. Была и осталась», — написали фанаты.
Прокомментировали фото и коллеги Ольги Орловой.
«Сейчас только красивее стала», — отметила певица Анна Семенович.
«Ничего не изменилось почти», — прокомментировал Влад Кадони.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова устроила «дефиле» для фанатов.
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