Возлюбленная Илона Маска продает частичку души за 10 миллионов долларов

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Светлана Александрова
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Артистка, недавно подарившая миллиардеру сына, подготовила выставку своих художественных работ, среди которых документ на владение долей ее души.

Возлюбленная Илона Маска продает частичку души за 10 миллионов долларов

Фото: Instagram @grimes

Возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс выставляет на продажу частичку своей души, которую оценила в 10 миллионов долларов. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg. Как пишет издание, артистка, совсем недавно подарившая миллиардеру наследника, подготовила первую выставку своих художественных работ. Экспозиция под названием «Распродажа» включает в себя гравюры, рисунки и фотографии, которые Клэр Буше (таково настоящее имя Граймс) создавала последние десять лет. Одним из экспонатов, как пишет издание, станет юридический документ на приобретение доли ее души.

«Я не хотела, чтобы кто-то покупал его, поэтому я сказал, что мы должны просто запросить 10 миллионов долларов, и тогда, вероятно, он не будет продаваться», — объяснила певица высокую стоимость лота.

По словам Граймс, для составления проекта договора она привлекла своего адвоката.

«Чем глубже мы разбираемся с этим, тем интереснее становится философия», — поделилась артистка.

Поскольку пандемия коронавируса COVID-19 толкнула мировую экономику в рецессию, оценка души Граймс в миллионы долларов стала казаться чем-то фантастичным.

«Учитывая текущее состояние мира, хотите ли вы за что-то заплатить за 10 миллионов долларов?» — рассуждает художница.

В конечном счете артистка склоняется к цене «наилучшего предложения» и, вероятно, предоставит общественности возможность решить, сколько она стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск и Граймс решили назвать своего сына X Æ A-12. Певица объяснила, что X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский самолет-разведчик, который не несет на себе оружия.

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