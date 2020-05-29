Возлюбленная Илона Маска продает частичку души за 10 миллионов долларов
Артистка, недавно подарившая миллиардеру сына, подготовила выставку своих художественных работ, среди которых документ на владение долей ее души.
Фото: Instagram @grimes
Возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс выставляет на продажу частичку своей души, которую оценила в 10 миллионов долларов. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg. Как пишет издание, артистка, совсем недавно подарившая миллиардеру наследника, подготовила первую выставку своих художественных работ. Экспозиция под названием «Распродажа» включает в себя гравюры, рисунки и фотографии, которые Клэр Буше (таково настоящее имя Граймс) создавала последние десять лет. Одним из экспонатов, как пишет издание, станет юридический документ на приобретение доли ее души.
«Я не хотела, чтобы кто-то покупал его, поэтому я сказал, что мы должны просто запросить 10 миллионов долларов, и тогда, вероятно, он не будет продаваться», — объяснила певица высокую стоимость лота.
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Maccarone presents its debut collaboration with Grimes: an exclusive online viewing room on Gallery Platform LA (link in bio). The viewing room features Grimes’ series of digital photographs, centering WarNymph, the artist’s virtual avatar. WarNymph is birthed out of machine learning, and executed in collaboration between Grimes and her brother Mac Boucher. The viewing room is live on the platform from May 28th to June 3rd. @grimes @macboucher @warnymph @galleryplatform.la
По словам Граймс, для составления проекта договора она привлекла своего адвоката.
«Чем глубже мы разбираемся с этим, тем интереснее становится философия», — поделилась артистка.
Поскольку пандемия коронавируса COVID-19 толкнула мировую экономику в рецессию, оценка души Граймс в миллионы долларов стала казаться чем-то фантастичным.
«Учитывая текущее состояние мира, хотите ли вы за что-то заплатить за 10 миллионов долларов?» — рассуждает художница.
В конечном счете артистка склоняется к цене «наилучшего предложения» и, вероятно, предоставит общественности возможность решить, сколько она стоит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск и Граймс решили назвать своего сына X Æ A-12. Певица объяснила, что X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский самолет-разведчик, который не несет на себе оружия.
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