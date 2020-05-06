Странное имя наследника главы Tesla и SpaceX породило в сети сотни мемов.

Певица Граймс объяснила, почему она и Маск назвали сына X Æ A-12

Фото: Zuma\TASS

Подруга американского изобретателя и миллиардера Илона Маска Клэр Буше объяснила значение странного имени для их совместного сына. Накануне пара шокировала миллионы людей заявлением, что мальчика назвали X Æ A-12. Поначалу интернет-пользователи решили, что это фейк. Но известная под псевдонимом Граймс певица рассказала в Twitter, чем руководствовались родители.

По ее словам, X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

«Предвестник SR-17, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в битве, но без насилия», — объяснила певица.

В комментариях главы Tesla и SpaceX Илон Маск поправил любимую: SR-71, но подтвердил, что все остальное сказано верно. Объяснение Буше, тем не менее, не остановило поток комментариев и вызвало новые вопросы.

«Как это произносится?»

«Бедняжка, все мы молимся за то, чтобы это оказалось шуткой»;

«Мне становится плохо, когда я думаю о будущем этого ребенка в школе», — отреагировали пользователи.

Имя малыша уже породило сотни мемов в социальных сетях на тему смешения детей и высоких технологий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск показал новорожденного сына.

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