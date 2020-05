Певица Граймс объяснила, почему она и Маск назвали сына X Æ A-12

Подруга американского изобретателя и миллиардера Илона Маска Клэр Буше объяснила значение странного имени для их совместного сына. Накануне пара шокировала миллионы людей заявлением, что мальчика назвали X Æ A-12. Поначалу интернет-пользователи решили, что это фейк. Но известная под псевдонимом Граймс певица рассказала в Twitter, чем руководствовались родители.

По ее словам, X в имени — «неизвестная переменная», Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

«Предвестник SR-17, нашего любимого воздушного судна. На нем нет оружия, только скорость. Велик в битве, но без насилия», — объяснила певица.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love & /or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)