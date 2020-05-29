Появилось фото Жанны Фриске, уже боровшейся со смертельной болезнью

Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала архивную фотографию с певицей уже в тот период, когда экс-солистка «Блестящих» боролась с опухолью мозга. На снимке артистка выглядит счастливой в окружении своей мамы Ольги Копыловой, которая держит на руках внука Платона, и сестры.

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15 июня исполнится пять лет со дня смерти певицы. Она ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Как уточняет ФАН, кадров последних лет жизни Фриске крайне мало, поэтому каждый из них ценен для родственников и поклонников певицы. Ранее известный стилист, телеведущий Влад Лисовец в своих фотоархивах нашел редкий снимок с Жанной Фриске.

В апреле 2020 года семья Жанны Фриске заявила о создании фонда имени покойной артистки. Основная цель проекта — сбор средств на помощь детям, оставшихся без родителей и поддержки опекунов.