Российский стилист, телеведущий Влад Лисовец показал подписчикам в Instagram редкие кадры с Жанной Фриске. В самоизоляции эксперт моды, как и многие звезды, залез в старые архивы и нашел в них немало занятных снимков. На этот раз он представил фотографии периода своей работы с группой «Блестящие».

По словам Лисовца, сотрудничество с женским коллективом стало для него первым серьезным опытом. На тот момент был еще студентом, но уже создавал яркие образы для всех солисток. На одном из групповых снимков можно увидеть Анну Семенович, но основное внимание пользователи уделили покойной Фриске. Фотограф запечатлел ее прекрасной и жизнерадостной.

Instagram @vladislavlisovets

«Какая же была красотка»;

«Фантастическая женщина»;

«Не верю, что ее нет с нами»;

«Жанна, такая она была космическая. До сих пор думаю, что ее просто спрятали от нас, и она тихо счастлива где-то очень далеко», — откликнулись поклонники.

15 июня исполнится пять лет со дня смерти певицы. Она ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Влад Лисовец рассказал, как пандемия скажется на мировой моде.