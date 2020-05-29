Очередной прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался при испытаниях

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Светлана Александрова
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Трансляция тестирования двигателя корабля Starship SN4 велась в интернете.

Очередной прототип межпланетного корабля Илона Маска взорвался при испытаниях

Фото: Twitter @anajuliabanlei

Еще один прототип нового космического корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях. Это третья по счету в этом году неудача, постигшая межпланетный звездолет компании SpaceX.

Трансляция испытаний велась из деревни Бока-Чика в Техасе на сайте nasaspaceflight.com. Через некоторое время после огневых испытаний метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4 возникла утечка топлива и аппарат взорвался.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, при испытании двигателя Raptor в середине мая возник пожар. Перед этим, в апреле, взорвался другой прототип космического корабля — Starship SN3 при наддуве жидким азотом. А в феврале, тоже при тестовом надуве жидким азотом, разорвался на части Starship SN1.

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