Пожар произошел при испытании прототипа корабля Starship Илона Маска в Техасе

Пожар возник при испытании прототипа космического корабля Starship, разработанного компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов. Как уточняет РИА Новости, инцидент произошел во время огневых испытаний метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4. Тестирования проходили в деревне Бока-Чика в штате Техас. Трансляция ведется специализированным сайтом nasaspaceflight.com.

Судя по кадрам, возгорание вспыхнуло после включения двигателя в 21.00 по московскому времени. В настоящий момент пожар потушен. В качестве причины произошедшего рассматривается утечка одного из компонентов топлива космического корабля.

По информации РИА Новости, это уже не первые неудачные испытания SpaceX. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность. Впоследствии, еще один прототип Starship SN1 разорвался на части в ходе тестового надува жидким азотом в феврале. В апреле с прототипом космического корабля Starship SN3 ситуация повторилась.

Американская компания SpaceX работает над созданием транспортной системы, состоящей из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Ожидается, что система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава компании SpaceX Илон Маск, собравшийся отправить космический корабль на Марс, перепутал его с Луной.