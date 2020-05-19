Пожар произошел при испытании прототипа корабля Starship Илона Маска в Техасе
Возгорание возникло после включения двигателя. По предварительной версии, ЧП случилось из-за утечки одного из компонентов топлива.
Фото: © Dennis Van Tine
Пожар возник при испытании прототипа космического корабля Starship, разработанного компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов. Как уточняет РИА Новости, инцидент произошел во время огневых испытаний метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4. Тестирования проходили в деревне Бока-Чика в штате Техас. Трансляция ведется специализированным сайтом nasaspaceflight.com.
Судя по кадрам, возгорание вспыхнуло после включения двигателя в 21.00 по московскому времени. В настоящий момент пожар потушен. В качестве причины произошедшего рассматривается утечка одного из компонентов топлива космического корабля.
По информации РИА Новости, это уже не первые неудачные испытания SpaceX. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность. Впоследствии, еще один прототип Starship SN1 разорвался на части в ходе тестового надува жидким азотом в феврале. В апреле с прототипом космического корабля Starship SN3 ситуация повторилась.
Американская компания SpaceX работает над созданием транспортной системы, состоящей из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Ожидается, что система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава компании SpaceX Илон Маск, собравшийся отправить космический корабль на Марс, перепутал его с Луной.
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