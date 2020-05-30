Против гревших еду на Вечном огне в Подмосковье мужчин возбуждено уголовное дело
Очередной вопиющий случай осквернения памятника Великой отечественной войны произошел в Одинцово.
Фото: Известия / Алексей Майшев
После проверки публикации в социальных сетях серии фотографий, на которых видно, как двое мужчин разогревают, возможно, еду в ведре на Вечном огне в подмосковном Одинцово.
«Дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Известно, что инцидент произошел 28 мая. Содержимое в ведре двое неизвестных размешивали палкой, а в этот момент вандалы ногами стояли на звезде.
В подмосковном МВД сообщили, что в настоящее время устанавливаются личности мужчин, участвовавших в акте вандализма.
К слову, после разразившегося скандала фотографии из группы в социальной сети ВКонтакте была стремительно удалена.
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