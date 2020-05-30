Против гревших еду на Вечном огне в Подмосковье мужчин возбуждено уголовное дело

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Светлана Шевченко
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Очередной вопиющий случай осквернения памятника Великой отечественной войны произошел в Одинцово.

Против гревших еду на Вечном огне в Подмосковье мужчин возбуждено уголовное дело

Фото: Известия / Алексей Майшев

После проверки публикации в социальных сетях серии фотографий, на которых видно, как двое мужчин разогревают, возможно, еду в ведре на Вечном огне в подмосковном Одинцово.

«Дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Соцсети

Известно, что инцидент произошел 28 мая. Содержимое в ведре двое неизвестных размешивали палкой, а в этот момент вандалы ногами стояли на звезде.

В подмосковном МВД сообщили, что в настоящее время устанавливаются личности мужчин, участвовавших в акте вандализма.

К слову, после разразившегося скандала фотографии из группы в социальной сети ВКонтакте была стремительно удалена.

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