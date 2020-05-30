Два знака зодиака, которым сложно признаться в любви

Всем нам приятно и важно услышать три главных слова от своей второй половинки. Особенно девушки так ждут признания в любви. Эти слова окрыляют душу и укрепляют любые взаимоотношения. Однако представителям двух знаков зодиака очень тяжело «выдавить» из себя эти священные — «я тебя люблю». Об этом сообщает Sm.news.ru.

Козероги

Козероги могут казаться бесчувственными и даже равнодушными. Однако это совсем не так. Им просто очень тяжело делиться своими эмоциями и переживаниями.

На самом деле, Козероги очень любят крайности — у них либо горячо, либо холодно. И они боятся, что если их чувства будут отвержены, то они не справятся со шквалом своих эмоций. Поэтому прячутся под маской безразличия. А вот оставшись наедине сами с собой, могут и поплакать, и пострадать.

Львы

Львы слишком самолюбивы и тщеславны. Они не признаются в любви, потому что боятся быть отвергнутыми, что очень ударит по их самооценке. Львы просто сойдут с ума от стыда, если не получат взаимности в ответ.

Однако представители этого знака очень романтичны и умеют искренне любить. Но признаются в своих чувствах только тогда, когда будут уверены в благополучном для себя ответе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ведут себя влюбленные знаки зодиака.