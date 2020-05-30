Два знака зодиака, которым сложно признаться в любви

|
Алиса Старжевская
112

Они испытывают сильные чувства, но бояться о них сказать.

Два знака зодиака, которым сложно признаться в любви

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

Всем нам приятно и важно услышать три главных слова от своей второй половинки. Особенно девушки так ждут признания в любви. Эти слова окрыляют душу и укрепляют любые взаимоотношения. Однако представителям двух знаков зодиака очень тяжело «выдавить» из себя эти священные — «я тебя люблю». Об этом сообщает Sm.news.ru.

Козероги

Козероги могут казаться бесчувственными и даже равнодушными. Однако это совсем не так. Им просто очень тяжело делиться своими эмоциями и переживаниями.

На самом деле, Козероги очень любят крайности — у них либо горячо, либо холодно. И они боятся, что если их чувства будут отвержены, то они не справятся со шквалом своих эмоций. Поэтому прячутся под маской безразличия. А вот оставшись наедине сами с собой, могут и поплакать, и пострадать.

Львы

Львы слишком самолюбивы и тщеславны. Они не признаются в любви, потому что боятся быть отвергнутыми, что очень ударит по их самооценке. Львы просто сойдут с ума от стыда, если не получат взаимности в ответ.

Однако представители этого знака очень романтичны и умеют искренне любить. Но признаются в своих чувствах только тогда, когда будут уверены в благополучном для себя ответе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ведут себя влюбленные знаки зодиака.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Два знака зодиака, которым сложно признаться в любви

Последние новости

10:02
Видео: полиция работает на месте расстрела инкассаторов в Красноярске
9:49
Два знака зодиака, которым сложно признаться в любви
9:39
Экс-канцлер Германии высказался за пересмотр санкций в условиях пандемии
9:25
«Беременная королева»: Кэти Перри опубликовала снимки с огромным животом
9:11
Ирина Понаровская проводит «восхитительные вечера» на даче с Алисой Фрейндлих
8:59
Главный онколог Минздрава раскрыл, как вовремя распознать меланому

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
«Глотает тупой контент»: Певица Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Три месяца, в которые рождаются самые красивые мальчики

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок