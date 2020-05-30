«Маша-обаяша»: Порошина рассказала, почему ей пришлось похудеть

Актриса Мария Порошина поделилась с подписчиками своими соображениями по поводу лишнего веса. Она выложила новое фото в своем профиле в Instagram, под которым рассказала, что тяжело играть на сцене, если у тебя есть пара лишних килограммов.

Пост Мария сопроводила снимком, где позирует в ярко-желтом платье на своем приусадебном участке на фоне красивых цветов.

«Надо держать себя в форме не для того, чтобы быть красавицей, а потому что ты играешь в спектакле и тяжело физически в полном весе. Если человек худеет, он выглядит помоложе. Я беру себя в руки, хотя я слабохарактерная во многом и мне очень сложно», — написала актриса.

Instagram @mashaaporoshina

Подписчики отметили, что Мария Порошина в замечательной форме и отлично выглядит, а также добавили, что от фотографии веет теплом и нежностью.

«Маша, вы прекрасная, талантливая актриса, хорошая мама и самое главное вы чудесная и восхитительная женщина!!! Счастья, здоровья вам и вашей семье!!!»;

«Мария вы даете мне стимул, спасибо, фото легкое, нежное, светлое!»;

«Маша-обояша»;

«Чудо фото, прелесть вы Мария!!!» — прокомментировали фанаты.

Как сообщает сайт Teleprogramma.pro недавно Мария Порошина рассказала, что похудела сразу на восемь килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.

Полтора года назад актриса родила пятого ребенка — мальчика (Мария воспитывает четырех дочек). Однако об отце малышки ничего не известно. Свою личную жизнь многодетная мама тщательно скрывает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Порошина «зажгла» в танце вместе с дочками.