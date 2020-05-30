Кого коснутся штрафы за отказ от вакцинации — разъяснение Роспотребнадзора

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Нюра Незванова
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По информации от пресс-службы ведомства, речь идет об определенном круге лиц.

Кого коснутся штрафы за отказ от вакцинации — разъяснение Роспотребнадзора

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt via www.imago-im

Штрафы за отказ от вакцинации затронут только профессиональных групп риска, то есть тех людей, которые находятся в непосредственном контакте с инфицированными, пишет РИА Новости.

Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска. В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее», - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

К ответственности могут привлечь только лиц, которые исполняют указанные профессиональные обязанности без необходимой вакцинации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вакцину, разработанную «Вектором», можно будет закапать в нос.

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