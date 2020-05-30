Видео: пассажирский самолет загорелся после посадки в «Шереметьево»

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Нюра Незванова
Эксклюзив 194

У лайнера произошло возгорание вспомогательной силовой установки.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

У самолета, приземлившегося в московском аэропорту «Шереметьево» произошло возгорание вспомогательной силовой установки. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 5-tv.ru.

В лайнере в этот момент находились пассажиры. Есть ли в результате инцидента пострадавшие, пока не уточняется.

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