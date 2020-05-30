Видео: пассажирский самолет загорелся после посадки в «Шереметьево»
У лайнера произошло возгорание вспомогательной силовой установки.
Закрыть
Смотрите также:
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
У самолета, приземлившегося в московском аэропорту «Шереметьево» произошло возгорание вспомогательной силовой установки. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 5-tv.ru.
В лайнере в этот момент находились пассажиры. Есть ли в результате инцидента пострадавшие, пока не уточняется.
Читайте также
34%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?