Стритрейсеров, устроивших гонки в Петербурге, доставили в полицию

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Алина Потёмкина
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Любители быстрой езды тренировали свои навыки на Васильевском острове.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; ГУ МВД по Петербургу

Десять участников автомобильных гонок на Васильевском острове в Санкт-Петербурге доставлены в полицию. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Автолюбители тренировали навыки быстрой езды на парковке по Галерному проезду. Стритрейсеры были без средств индивидуальной защиты. Правоохранители задержали нарушителей и доставили в отделение.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы и ГИБДД в отдел полиции были доставлены восемь молодых людей и две девушки в возрасте от 20 до 27 лет, имеющие отношение к неформальному объединению стритрейсеров», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных составлены протоколы за нарушение режима повышенной готовности на территории города на Неве. Кроме того, трое участников гонок привлечены к ответственности за неправильную тонировку машин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о москвичах, устроивших пляжную вечеринку в честь дня рождения на крыше банка на Земляном Валу, где фанат Ольги Бузовой взял заложников. Видео веселья в разгар пандемии оказалось в распоряжении телеканала.

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