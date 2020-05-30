Стритрейсеров, устроивших гонки в Петербурге, доставили в полицию
Любители быстрой езды тренировали свои навыки на Васильевском острове.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; ГУ МВД по Петербургу
Десять участников автомобильных гонок на Васильевском острове в Санкт-Петербурге доставлены в полицию. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Автолюбители тренировали навыки быстрой езды на парковке по Галерному проезду. Стритрейсеры были без средств индивидуальной защиты. Правоохранители задержали нарушителей и доставили в отделение.
«Сотрудниками патрульно-постовой службы и ГИБДД в отдел полиции были доставлены восемь молодых людей и две девушки в возрасте от 20 до 27 лет, имеющие отношение к неформальному объединению стритрейсеров», — говорится в сообщении.
В отношении задержанных составлены протоколы за нарушение режима повышенной готовности на территории города на Неве. Кроме того, трое участников гонок привлечены к ответственности за неправильную тонировку машин.
Ранее 5-tv.ru сообщал о москвичах, устроивших пляжную вечеринку в честь дня рождения на крыше банка на Земляном Валу, где фанат Ольги Бузовой взял заложников. Видео веселья в разгар пандемии оказалось в распоряжении телеканала.
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