Самолет АН-2 загорелся после посадки в Казахстане — видео
В момент ЧП на борту лайнера авиакомпании «Тараз Жана Алем», к счастью, не было пассажиров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Mukhametchin; YouTube / Видео Tengrinews
Самолет АН-2 оказался охвачен огнем после посадки на аэродроме в Урджаре — на востоке Казахстана. В момент ЧП пассажиров на борту не оказалось, также сообщается об отсутствии пострадавших, пишет tengrinews.kz.
Воздушное судно выполняло санитарный рейс TJA5221 по маршруту Семей — Урджар.
Спустя непродолжительное время возгорание локализовали.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский самолет загорелся после посадки в «Шереметьево».
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