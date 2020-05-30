Самолет АН-2 загорелся после посадки в Казахстане — видео

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Нюра Незванова
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В момент ЧП на борту лайнера авиакомпании «Тараз Жана Алем», к счастью, не было пассажиров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Mukhametchin; YouTube / Видео Tengrinews

Самолет АН-2 оказался охвачен огнем после посадки на аэродроме в Урджаре — на востоке Казахстана. В момент ЧП пассажиров на борту не оказалось, также сообщается об отсутствии пострадавших, пишет tengrinews.kz.

Воздушное судно выполняло санитарный рейс TJA5221 по маршруту Семей — Урджар.

Спустя непродолжительное время возгорание локализовали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирский самолет загорелся после посадки в «Шереметьево».

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