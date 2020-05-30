Опубликованы кадры спецоперации по ликвидации боевиков в Ингушетии

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Нюра Незванова
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Режим КТО ранее был введен в город Сунжа.

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Фото, видео: НАК

Национальный антитеррористический комитет опубликовал кадры спецоперации, которая проводилась в городе Сунжа в Ингушетии. По сообщению ведомства, поступила информация о том, что в хозяйственной пристройке находится группа вооруженных преступников.

Для того, чтобы не допустить совершения ими террористических актов и в целях безопасности местного населения, там был объявлен режим контртеррористической операции.

Силовики окружили территорию, где скрывались злоумышленники и предложили им выйти, сложив оружие. Однако те в ответ открыли огонь по правоохранителям и в ходе перестрелки были ликвидированы.

На месте их нахождения были обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

По данным силовиков, убитые готовились совершить теракты на территории республики.

В результате спецоперации никто из сотрудников правопорядка и мирных граждан не пострадал.

Расследование продолжается.

Режим КТО в настоящий момент отменен.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии.

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