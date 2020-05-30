Видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Ранее режим КТО был объявлен в Сунже.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru повились кадры с места ликвидации боевиков в Сунже в Ингушетии. Сообщалось, что спецслужбы вели огневой бой со злоумышленниками в помещении кафе «Смак», в магазине и хозяйственной пристройке на улице Демченко.
В районе был объявлен режим КТО.
Во время перестрелки начался пожар. В настоящий момент возгорание ликвидировано.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим КТО введен на территории города Сунжа в Ингушетии.
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