Видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

В распоряжении 5-tv.ru повились кадры с места ликвидации боевиков в Сунже в Ингушетии. Сообщалось, что спецслужбы вели огневой бой со злоумышленниками в помещении кафе «Смак», в магазине и хозяйственной пристройке на улице Демченко.

В районе был объявлен режим КТО.

Во время перестрелки начался пожар. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим КТО введен на территории города Сунжа в Ингушетии.