Петербуржец выставил на Avito кельтский амулет, «защищающий от 5G-излучения»

Житель Санкт-Петербурга опубликовал на Avito весьма необычное объявление. Мужчина решил продать кельтский амулет, якобы «защищающий от 5G-излучения».

Владелец кулона сообщает, что изделие выполнено из меди, нефрита и серебра. Магический предмет якобы создан вручную «по чертежам из древнего трактата». За свой продукт продавец запросил 15 тысяч рублей.

«Уникальный амулет адепта (название общества держится в тайне). Изготовлен для защиты от любых естественных и сверхъестественных опасностей. Обладает свойствами исцеления и усиления личного магнетизма ауры владельца. Благодаря магии кельтов перенаправляет от носителя излучения 5G вышек», — говорится в описании к товару.

Avito.ru

Петербуржец отметил, что кулон продается им в качестве произведения искусства, однако, он может быть также использован «по назначению знающими людьми».

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Санкт-Петербурга решил «продать» собственного ребенка. Мужчина поместил объявление в категорию «Другие животные». Свой «товар» он подписал, как «Домашний питомец».