Новый закон как объединение общества: Почему поправки к Конституции сейчас особенно необходимы
Рабочая группа по подготовке изменений в основной закон страны провела заседание.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
На этой неделе в России активно вернулись к подготовке одного из главных событий года – внесении поправок в Конституцию страны. 30 мая состоялась встреча рабочей группы. Пандемия не позволила нам провести голосование 22 апреля, и Владимир Путин принял решение процедуру перенести. Новая дата пока еще не назначена.
За 27 лет с момента принятия первой Конституции жизнь в России решительно изменилась. И вот, чтобы не застрять во времени, нам жизненно необходимо зафиксировать новый, прорывной этап развития страны. Обновленная Конституция - это мощный инструмент, который консолидирует российское общество и объединяет людей уже в совершенно новых реалиях., причем во всех без исключений сферах жизни, особенно социальной. И "коронавирусное" время это кристально ясно показало.
Корреспондент Кирилл Сергеев в своем репортаже рассказал о том, почему сейчас поправки стали еще более необходимы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ выделила три аспекта, необходимых для проведения голосования.
Читайте также
47%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?