Новый закон как объединение общества: Почему поправки к Конституции сейчас особенно необходимы

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Рабочая группа по подготовке изменений в основной закон страны провела заседание.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

На этой неделе в России активно вернулись к подготовке одного из главных событий года – внесении поправок в Конституцию страны. 30 мая состоялась встреча рабочей группы. Пандемия не позволила нам провести голосование 22 апреля, и Владимир Путин принял решение процедуру перенести. Новая дата пока еще не назначена.

За 27 лет с момента принятия первой Конституции жизнь в России решительно изменилась. И вот, чтобы не застрять во времени, нам жизненно необходимо зафиксировать новый, прорывной этап развития страны. Обновленная Конституция - это мощный инструмент, который консолидирует российское общество и объединяет людей уже в совершенно новых реалиях., причем во всех без исключений сферах жизни, особенно социальной. И "коронавирусное" время это кристально ясно показало.

Корреспондент Кирилл Сергеев в своем репортаже рассказал о том, почему сейчас поправки стали еще более необходимы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ выделила три аспекта, необходимых для проведения голосования. 

 

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