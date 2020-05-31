Как убийство темнокожего парня спровоцировало волну народного гнева в США

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В Миссури губернатор мобилизует все войска национальной гвардии, в Атланте толпа мародеров сжигает полицейские машины, и крушит здание телекомпании CNN.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Javier Rojas; 5-tv.ru

Тревожные новости приходят буквально каждую минуту из крупнейших городов США. Массовые беспорядки, погромы, демонстрации. Бунт стремительно расползается по стране.

Столкновения происходят даже в двух шагах у Белого дома. А все началось на этой неделе в Миннеаполисе, это Миннесота. Там местные полицейские за незначительное правонарушение задержали темнокожего Джорджа Флойда.

Задержали жестко, с удушением. Позже он умер в больнице. Тут же на улицы вышли тысячи людей с требованием: «Перестаньте убивать черных людей». Вполне справедливым, если честно.

И ситуация вышла из-под контроля властей. Губернатор Миннесоты даже мобилизовал всю национальную гвардию штата — 13 000 штыков. И уже буквально сегодня во всем этом нашли «русский след».

Так, один эксперт CNN рассказал, что в протестных акциях якобы принимали участие «русские агенты» или «группировка белого превосходства». Дональд Трамп уже отреагировал на эти заявления в резкой форме. Если кратко, то CNN это больные неудачники. А еще американский лидер пригрозил протестующим использованием «неограниченной мощи» военных. Кстати, Пентагон уже готовится.

Алиса Паршакова о том, чем все это может закончиться?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протестующие напали на медиков, приехавших на помощь в Миннеаполисе.

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